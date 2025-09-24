«Видимся мы редко»: старшая дочь Екатерины Климовой съехала от матери

Актриса Екатерина Климова призналась, что старшая дочь больше не живет с ней. 23-летняя Елизавета съехала из маминого дома и нашла работу. Об этом сообщает «7Дней.ru».

По словам Климовой, ее дети повзрослели слишком быстро. Актриса не успела опомниться, как свою комнату покинула Елизавета. Девушка приняла решение жить самостоятельно, поэтому теперь звездная мама видит ее крайне редко.

«Лиза уже совсем самостоятельная, живет отдельно, трудится. По работе ей приходится довольно много ездить, путешествовать, поэтому видимся мы редко», - поделилась Климова.

При этом связь актриса с дочерью не утратила. Екатерина рассказала, что летом отправилась с Елизаветой в совместный отпуск на Мальдивы. Путевку купила артистка, чтобы порадовать наследницу.

Самостоятельность дочери Климовой нравится. Она призналась, что видит в этом плюсы. Для нее важно, чтобы Елизавета строила свою жизнь сама, а не обращалась постоянно к матери.

Ранее Екатерина Климова опубликовала фото сына Корнея.