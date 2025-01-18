«Эйджизмом начали страдать»: Ольга Орлова ответила хейтерам, критикующим ее супруга из-за возраста

Ольга Орлова ответила хейтерам, критикующим возраст супруга.

Телеведущая является супругой бизнесмена Валерия Маслова, который старше ее на 10 лет. Однако, если Ольгу устраивает такая разница в возрасте с мужем, ее некоторые подписчики продолжают осуждать и негативно высказываться об их отношениях.

Недавно семейная пара вместе со своей дочерью улетела на отдых на Мальдивы, откуда Орлова уже успела поделиться снимками. На них запечатлен момент, как двухлетняя Аня сидит на пляже вместе с отцом. Но Ольга сразу же столкнулась с комментариями хейтером, отмечающих их большую разницу высказыванием «дедушка и внучка».

Певица не смогла пройти мимо и сразу же публично ответила подписчице, подчеркнув, что ей жаль таких злобных людей, которые не умеют радоваться чужому счастью, и посоветовала отписаться от ее личного блога.

«Увы, не все способны на радость... Странно, что эйджизмом уже начали страдать и люди в возрасте. Но, как говорится, мир не без "добрых" людей. Вот спрашивается, зачем быть подписанной на меня, если так раздражает наше позднее родительство? Да, мы не молоды, но мы очень счастливы. Мы родили для себя наш маленький кусочек счастья, который растим в любви и радости. Почему счастье других людей так триггерит некоторых окружающих?», — съязвила телеведущая в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова призналась, что они с мужем не соревнуются.

Также сообщалось, что Эдгард Запашный вспомнил о романе с экс-участницей группы SEREBRO.