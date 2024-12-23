Опубликовано 23 декабря 2024, 20:041 мин.
«Приятно видеть рядом сильного мужчину»: Ольга Орлова призналась, что они с мужем не соревнуются
Ольга Орлова заявила, что они с мужем дополняют друг друга и всегда советуются.
© Starface.ru
Певица Ольга Орлова призналась, что в их семье не стоит вопрос «кто главный». Артистка говорит: они с мужем дополняют друг друга и всегда советуются.
Об этом Орлова рассказала в личном блоге.
«Мы создали нашу семью, будучи настолько осознанными и взрослыми людьми, что вот это «кто главный» вообще не всплывает… Мы дополняем друг друга», - разоткровенничалась звезда.
Орлова хвалит супруга: ей «приятно видеть рядом сильного, решающего мужчину». Он, в свою очередь, радуется, что рядом мудрая женщина, говорит певица.
«Чтобы прийти к финальному решению, мы всегда советуемся», - отметила певица.
Ранее Орлова сообщала, что муж не дает поводов для ревности. Певица не смотрит и не проверяет его телефон.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева