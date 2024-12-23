«Приятно видеть рядом сильного мужчину»: Ольга Орлова призналась, что они с мужем не соревнуются

Певица Ольга Орлова призналась, что в их семье не стоит вопрос «кто главный». Артистка говорит: они с мужем дополняют друг друга и всегда советуются.

Об этом Орлова рассказала в личном блоге.

«Мы создали нашу семью, будучи настолько осознанными и взрослыми людьми, что вот это «кто главный» вообще не всплывает… Мы дополняем друг друга», - разоткровенничалась звезда.

Орлова хвалит супруга: ей «приятно видеть рядом сильного, решающего мужчину». Он, в свою очередь, радуется, что рядом мудрая женщина, говорит певица.

«Чтобы прийти к финальному решению, мы всегда советуемся», - отметила певица.

Ранее Орлова сообщала, что муж не дает поводов для ревности. Певица не смотрит и не проверяет его телефон.