«Заставили обмануть публику»: Эдгард Запашный вспомнил о романе с экс-участницей группы SEREBRO

Эдгард Запашный вспомнил о романе с Еленой Темниковой.

Цирковой артист признался, что несколько лет назад ему пришлось притворяться возлюбленным бывшей солистки группы SEREBRO: они играли в любовь на публику. Это произошло по причине того, что звезд заставили закрутить пиар-роман, несмотря на отсутствие чувств друг к другу.

Кроме того, на тот момент Эдгард не был свободным человеком, так как уже долгое время встречался с артисткой Еленой Петриковой и даже публично признавался в этом.

По словам Запашного, ему пришлось согласиться и делать вид, что они с Темниковой влюбленная пара из-за давления со стороны: артиста заставили принять участие в таком пиаре. Эдгард сообщил, что его отказ мог привести к плохим событиям. Однако имя человека, угрожающего ему и заставляющего пойти на такой шаг, дрессировщик тигров не назвал.

«Меня заставили. Я не буду никого обвинять, но в какой-то момент я стал заложником зведности. На меня очень сильно надавили. Я рад, что Елена Петрикова, она была моей женщиной на тот момент, с пониманием отнеслась... Она понимала, что нас с Аскольдом могут задушить, если я не пойду на поводу. И меня заставили обмануть публику. И Темникова была в таких же условиях», — разоткровенничался Эдгард в CULTURA SHOW.

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