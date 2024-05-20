«Ей вставляли штифт»: дочь Тимура Еремеева перенесла серьезную операцию

40-летний телеведущий Тимур Еремеев заявил, что дочь перенесла операцию на руке. Тимур рассказал о состоянии наследницы в эфире шоу «Звезды сошлись».

Еремеев сообщил, что дочь сломала руку. Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовалось хирургическое вмешательство.

«У нее было что-то сложное, нужна была операция. Ей вставляли штифт. Я себе никогда ничего не ломал», — сообщил звездный отец.

По словам Тимура, сейчас школьница восстанавливается. Врачи наложили ей гипс и отправили на больничный.

Ранее Тимур Еремеев признался, что может быть не единственным наследником Спартака Мишулина. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сын Агаты Муцениеце хочет попасть в кино при помощи звездной мамы.