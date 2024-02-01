Тимур Еремеев признался, что может быть не единственным наследником Мишулина. Об этом он рассказал в шоу «Секрет на миллион».

В студию к Лере Кудрявцевой пришел телеведущий Тимур Еремеев. Несколько лет назад между ним и дочерью актера Спартака Мишулина разыгрались нешуточные споры — Еремеев уверял, что он является внебрачным сыном знаменитого актера.

Чтобы убедить родственников Мишулина, Еремееву пришлось сделать ДНК-тест, который подтвердил его родство с артистом. По словам Мишулина, инициатором проведения теста была его младшая сестра.

«Ваша сестра взяла у вас палочки, отправила через меня через Швецию в Америку на экспертизу ДНК. Я говорю: „Чего?“» — рассказал он.

В программе Еремеев также рассказал о том, сколько еще может быть потенциальных наследников у Спартака Мишулина. Телеведущий не исключил, что он может быть не единственным внебрачным ребенком артиста.

Ранее мы писали о том, что Тимур Еремеев будет вести шоу «За гранью» вместо 55-летнего Сергея Соседова.