«Ушла в запой, игнорировала звонки врачей»: соседка Либерж Кпадону по палате рассказала о последних днях ее жизни

Соседка по палате звезды «Дома-2» Либерж Кпадону раскрыла новые подробности ее смерти. По ее словам, девушка не делала операцию в клинике, как утверждала. Ее выгнали до хирургического вмешательства из-за запоя.

Женщина, которая лечилась вместе со скончавшейся знаменитостью, утверждает - ей действительно требовалась помощь медиков, но своим поклонникам она соврала. Дело в том, что незадолго до смерти Либерж записала видео, в котором рассказала об опухоли в легком и страхе перед операцией.

«Она нуждалась в операции, но ушла из больницы, ни с кем не контактировала. Последнее время часто пила, и из-за этого ее вписали из больницы за несколько дней до операции», - рассказала пациентка больницы, в который находилась Кпадону, сайту StarHit.

Собеседница портала заверила, что ролик, записанный якобы до операции, Либерж выложила, вероятно, когда ехала домой после исключения из клиники. Она также отметила, что врачи приняли решение не проводить операцию, так как больным туберкулезом противопоказано употреблять алкоголь, а звезда реалити это игнорировала.

Ранее мама Либерж Кпадону вышла на связь после того, как стало известно о смерти ее дочери. Женщина вылетела в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы узнать причину ухода из жизни девушки.