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Опубликовано 08 апреля 2024, 20:48
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«Как и было»: Егор Крид раскрыл детали личной жизни

29-летний певец Егор Крид рассказал, что в его личной жизни «все тихо».
«Как и было»: Егор Крид раскрыл детали личной жизни

© Starface.ru

Певец Егор Крид раскрыл детали личной жизни. По словам 29-летнего исполнителя, в ней «все тихо».

Комментарий артиста приводит Telegram-канал «Звездач».

«В личной жизни все тихо. Так же, как и было», - рассказал артист.

Также он опроверг информацию о собственном лейбле: выяснилось, что Крид запустит компанию по дистрибуции.

«Я не делаю лейбл. У меня нет лейбла. Мы сделали компанию по дистрибуции. Мы не занимаемся продвижением артистов. Мы берем их музыку, доставляем на все площадки и делаем им промоушен», - рассказал музыкант.

В середине марта мы писали, что Крид расплакался на концерте в Екатеринбурге. Его слезы были вызваны смертью бабушки – женщины, которая в 80 лет прыгала с парашютом и была для артиста примером. Певец называл ее «ангелом-хранителем». Крид начал исполнять композицию «Берега» и заплакал, за него продолжили петь зрители.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Егор Крид
певец
личная жизнь