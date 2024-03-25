Егор Крид посетил стихийный мемориал у «Крокуса»

Популярный российский певец Егор Крид возложил букет цветов у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Музыкант отметил, что посетил стихийный мемориал ночью, чтобы не привлекать к себе внимание.

«Без камер, микрофонов и вопросов от СМИ. Просто захотел побыть рядом с вами, и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах», — написал артист.

Крид также оповестил поклонников об отмене своего благотворительного стрима. Онлайн-мероприятие должно было состояться 26 марта.

Стоит отметить, что Крид также пожертвовал миллион рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» случился теракт. Группа вооруженных мужчин ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали, что Театр Олега Табакова пожертвует денежные средства на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе».