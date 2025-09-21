Егор Крид подарил квартиры двум нуждающимся семьям во время концерта

Исполнитель хита «Девочка с картинки» Егор Крид подарил квартиры двум семьям прямо во время концерта в Серпухове. Об этом сообщает Regions.ru.

20 сентября в Серпухове проходил праздничный концерт, посвященный Дню города. Главным гостем мероприятия стал популярный российский певец Егор Крид.

Во время выступления музыканта на сцену вышел меценат и почетный гражданин Серпухова Умар Кремлев. Он представил гостям две многодетные семьи, которые остро нуждались в собственном жилье, и объявил о решении Крида исполнить их мечту.

Певец лично передал семьям сертификаты на покупку квартиры. Публика встретила щедрый жест артиста бурными аплодисментами.

