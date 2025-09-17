«Я объявляю кастинг»: Егор Крид ищет маму для своих детей

Певец Егор Крид заявил, что хочет найти маму для своих детей. 31-летний артист объявил кастинг в соцсетях.

В прошлом у знаменитости были романы со звездными девушками: моделями, блогершами и певицами. Егор всегда мечтал быть молодым отцом, но пока остается одиноким. Даже участие в проекте «Холостяк» ничего не изменило в его личной жизни.

Крид опубликовал в соцсетях видеообращение с жалобами на отсутствие семьи. Он заявил, что очень хотел бы посылать сердечки со сцены своей дочери. И у него возникла идея.

«Осталось самое легкое — найти маму, найти женушку. Именно поэтому я объявляю кастинг в новое шоу «Холостяк»… Официально заявляю: пишите мне в личные сообщения. Да ладно, я угараю. Но если вдруг вы свободна, умна, красива не только внешне, но еще и внутренне, то знайте: если вы моя судьба, мы с вами обязательно встретимся», — сказал певец.

В соцсетях поклонницы начали массово писать артисту после его предложения.

Недавно Егор Крид оказался в центре скандала после своего концерта в «Лужниках». Из-за откровенных танцев девушек и поцелуя Егора с одной из них, Екатерина Мизулина выступила с обвинениями в адрес артиста. Ранее мы писали о том, что в конфликт Крида и Мизулиной вмешался губернатор.