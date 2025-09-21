«Чуть переборщил»: Егор Крид признал свою ошибку после скандала в «Лужниках»

Президент Международной ассоциации бокса (АИБА), первый вице-президент Европейской конфедерации бокса Умар Кремлев пообщался с певцом Егором Кридом после скандального концерта в «Лужниках». Спортсмен рассказал, что артист сожалеет о своем перформансе.

Кремлев пояснил, что поговорил с Кридом, и певец признал свою ошибку.

«Мы с ним поговорили, он сам сказал: „Чуть переборщил“», — приводит слова президента АИБА Telegram-канал Mash.

По словам Кремлева, исполнитель хита «Невеста» хорошо выступил на сцене, но откровенные поцелуи на сцене были все же перебором. При этом боксер не считает, что Крид заслужил в свой адрес столько хейта. Как пояснил спортсмен, с певцом нужно было просто поговорить, а не «бежать с копьями». Кремлев также выразил мнение, что желающих расправы над Егором необходимо «отправлять в дурку».

Напомним, во время исполнения одной из песен Крид целовался с девушкой, одетой в шорты и топ. Его поведение сильно возмутило главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. После этого между ними началась перепалка.

Ранее Егор Крид принял участие в крестном ходе после конфликта с Екатериной Мизулиной.