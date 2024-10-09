«Он выпивает»: продюсер раскрыл гонорар Егора Крида

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары певца Егора Крида, а также поделился подробностями его райдера. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Гонорары Егора Крида колеблются от 1,8 млн до 3,5 млн рублей в зависимости от города, от мероприятия, от уровня мероприятия. То есть это не конечная цифра. Гонорар может колебаться в этих цифрах. Дополнительных требований к организаторам, в принципе, нет», — высказался медиаменеджер.

Также Дворцов сообщил, что ничего сверхъестественного в райдере исполнителя нет.

«По райдеру все, как обычно. Он, кстати, выпивает, это нормально, поэтому алкоголь присутствует, зеркало, там ничего такого. У многих схожий райдер: холодные и горячие закуски, обязательно зеркало, VIP-трансфер, то есть, ну вот какого-то такого формата», — поделился он.

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