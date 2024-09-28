«Съемки в кино очень жесткие»: 30-летний Егор Крид получил травму шейного отдела позвоночника

Певец Егор Крид второй раз за неделю оказался в травмпункте. Исполнитель хита «Девочка с картинки» признался, что повредил шею во время съемок.

«Съемки в кино очень жесткие. Второй раз за неделю в травмпункте – это сильно… Только теперь с шеей», — поделился 30-летний артист в своем блоге.

Крид не стал скрывать диагноз и сообщил, что у него частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Несмотря на травму, певец обрадовался, что это не перелом.

«Все обошлось!» — успокоил он своих поклонников.

21 сентября Крид показал себя в инвалидном кресле и сообщил, что повредил ногу. Врачи диагностировали у него сильный ушиб. Как оказалось, травму певец получил, когда споткнулся, выходя из трейлера на съемочной площадке.

Ранее Крид предстал на видео с окровавленным лицом и заявил, что его избили. Позже выяснилось, что это был грим ради его новой роли в фильме «Вниз», который выйдет на большие экраны в 2025 году. После этого розыгрыша поклонники артиста не верят в полученные им травмы.