Егор Крид извинился за шутку о новом романе Клавы Коки

Певец Егор Крид извинился перед Клавой Кокой за неудачную шутку о ее новом романе с участником реалити-шоу Александром Повериным. Артист подвергся жесткой критике в социальных сетях после того, как высмеял личную жизнь своей коллеги.

«Только позитивно. Даже если будет негатив. Даже если они расстанутся, и это реально окажется фикцией. Я буду молчать. Я извиняюсь перед всеми, я был не прав», — приводит Газета.ру слова музыканта.

При этом он подчеркнул, что сказанные им ранее слова были «ужасной» шуткой и «рофлом».

Клава Кока познакомилась с Повериным во время съемок шоу «Сердце Коки», в котором была главной героиней. В этом проекте певица пыталась найти свою любовь среди группы мужчин, прошедших специальный кастинг. В итоге Кока остановила свой выбор на Александре Поверине, отношения с которым длятся уже более четырех месяцев.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова предложила Клаве Коке запереть нового кавалера в доме и никуда не выпускать. В ответ артистка пообещала скоро познакомить коллегу со своим новым возлюбленным.

Вместе с тем, Люся Чеботина раскритиковала шоу со звездами, которые ищут любовь. Уже состоявшиеся телепроекты она назвала постановкой и фейками.