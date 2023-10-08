«Абсолютный фейк»: Люся Чеботина раскритиковала шоу со звездами, которые ищут любовь

Люся Чеботина назвала фейковыми шоу со звездами, которые ищут возлюбленных, об этом сообщает Telegram-канал «А теперь внимание!».

Певица раскритиковала шоу, в котором знаменитости пытаются найти свою вторую половинку. В последнее время такие телепрограммы пользуются большой популярностью у зрителей.

Напомним, несколько лет назад выходило шоу «Замуж за Бузову», в котором мужчины бились за отношения с певицей. Кроме того, недавно завершилось шоу «Сердце Клавы», в котором Клава Кока нашла себе нового возлюбленного.

Впрочем, многие телезрители не поверили в серьезные отношения, которые сложились у певицы с победителем телепрограммы. С этим согласна и Люся Чеботина, назвавшая подобные шоу «абсолютным фейком».

«Я не верю в любовь на экране. Тем более, когда у человека есть и так много подозрений. Играть любовь на камеру — это не про меня, я в это все не верю. Считаю, что это все просто постановка», — рассказала певица.

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