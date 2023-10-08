«Запри дома»: Ольга Бузова предупредила Клаву Коку об опасности из-за нового возлюбленного

Ольга Бузова предложила Клаве Коке запереть ее нового кавалера в доме, об этом пишет Kp.ru.

Знаменитости, которые еще недавно враждовали, похоже, пришли к примирению. Клава Кока и Ольга Бузова встретились накануне в закулисье Государственного кремлевского дворца. Бузова не поверила в новости о новом возлюбленном коллеги по сцене и поинтересовалась, реально ли та нашла мужчину.

«Да! У меня получилось», — с восторгом ответила Клава Кока.

Ольга Бузова поспешила поздравить пару и поделилась советом, который поможет певице удержать кавалера как можно дольше рядом с собой.

«Это очень круто! У меня дважды не получилось. Только зря ты его показываешь! Он красивый. Запри дома! Ты — артист, а он пускай работает. А вообще он очень крутой. Я за вас рада, ребята», — заявила Бузова.

Клава Кока пообещала скоро познакомить певицу со своим новым бойфрендом.

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