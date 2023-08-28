«Эгоистичные люди»: родня Мирошниченко начала борьбу за ее многомиллионное наследство

Помощник Ирины Мирошниченко рассказал, кому достанется ее многомиллионное наследство. Павел Соседов поделился откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Павла, у актрисы были напряженные отношения с семьей. Дело в том, что знаменитость не общалась со своими родственниками.

«Артисты — крайне эгоистичные люди», — пояснил Соседов.

Несмотря на конфликтную ситуацию, Павел считает, что все наследство Ирины достанется ее семье. Как оказалось, артистка не составила завещание, поэтому ее квартиры могут унаследовать родственники по праву.

К слову, адвокат Майя Шевцова не согласилась с позицией помощника актрисы. Она отметила, что у Ирины не было родни по первой линии, вот почему ее владения могут достаться государству.

Выяснилось, что кто-то из семьи Мирошниченко уже подал на наследство. Однако личность заявителя держится в секрете: это — нотариальная тайна.

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