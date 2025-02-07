«Его хамство и наглость вызывают отторжение»: почему Алексея Кортнева отменили в России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев пошел против воли народа, поэтому его «отменили» в России, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

«Алексей Кортнев рьяно высказывал свою позицию против СВО, и его позиция была не пророссийски настроена. То есть он пошел против воли народа, не поддержал нашу страну, еще и к тому же критиковал. И сейчас приехать, зарабатывать на этих же людях — это какая-то наглость», - пояснил продюсер в беседе с NEWS.ru.

Рудченко подчеркнул, что наглость Кортнева при этом не вызывает у него удивления.

«Его хамство и наглость вызывают отторжение», — утонил продюсер.

Вместе с тем Рудченко выразил уверенность, что предложивший выступать за 500 тысяч рублей Кортнев не останется без корпоративов, так как среди поклонников найдутся те, кому не важна политическая позиция артиста.

Напомним, в 2022 году Алексей Кортнев уехал в США после ряда антироссийских высказываний, однако вскоре вернулся из-за полного отсутствия спроса на концерты за рубежом. В России мероприятия с его участием отменяют по требованию общественников. Ради заработка музыкант регулярно менял названия своей группы. Например, пытался выступать под псевдонимами «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», но и это ему не помогло.

Ранее Яна Поплавская сообщила, что Кортнев должен был выйти на сцену «Московского театра мюзикла», но после возмущения общественников его имя исчезло с афиши.

Также сообщалось, что Алексей Кортнев пытается вновь зарабатывать деньги в России. После отмены концертов и спектаклей артист снизил гонорар за выступление на корпоративах и отказался от ряда требований в райдере.