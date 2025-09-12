«Ее выдавили»: Михаил Ширвиндт объяснил эмиграцию Аллы Пугачевой действиями «запретителей»

Телеведущий Михаил Ширвиндт встал на защиту Аллы Пугачевой после ее интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ). Он выразил уверенность, что исполнительницу хита «Мадам Брошкина» выдавили из России «те, кто все время запрещает, наказывает, осуждает».

«Знаете, что я скажу – это ужасно! Человек выдающегося таланта, звезда Советского Союза, звезда России Алла Пугачева вынуждена была покинуть родину. Ее выдавили те, кто все время запрещает, наказывает, осуждает. Эти запретители не подозревают, что это вредит их карме. Им это аукнется», - высказал свое мнение в личном блоге Ширвиндт.

Он также отметил, что все, кто способствовал отъезду Пугачевой из страны, забыли о таких понятиях, как благородство, великодушие, доброта, и милосердие.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой, в котором певица объясняла свой отъезд из России тем, что ее предала родина. По словам продюсера, ничего подобного с Пугачевой не случалось, она покинула Россию, потому что «ей не понравилось, как к ней стали относиться в кабинетах».

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал бизнесмена Михаила Ходорковского* (признан иноагентом на территории РФ) спонсором откровений Аллы Пугачевой. Он напомнил, что певица до сих пор не является иноагентом, несмотря на многочисленные антироссийские высказывания. Пугачева в любой момент может вернуться домой, и никто не будет этому препятствовать.

*Признаны иностранными агентами на территории России