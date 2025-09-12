Иосиф Пригожин заявил, что родина не предавала Аллу Пугачеву. Об этом он рассказал изданию Daily Storm.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой, в котором певица объясняла свой отъезд из России тем, что ее предала родина. По словам продюсера, ничего подобного с Пугачевой не случалось.

«Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор. Просто она жила в ситуации, где ее превозносили, где есть она и есть все остальные. А потом этого не стало — и это читается между строк», — заявил он.

Пригожин добавил, что Пугачева обладала особым статусом в России и ей помогали многие влиятельные люди.

«То, что она сделала выбор в пользу семьи, — это нормально, она имеет право. Но это она покинула Родину, потому что ей не понравилось, как к ней стали относиться в кабинетах», — рассказал он.

Продюсер уверен, что певица могла остаться в стране и возможно, поучаствовала бы в переговорном процессе.

«Так вот идет драка — а у нее на голове корона, и ей удобно давать оценки. Она все прекрасно знает, но продолжает это делать. Надеюсь, когда-нибудь она поймет и переоценит свою позицию!» — заключил он.

