«Наказание несоизмеримо жестокое»: Кологривый пожаловался на нехватку еды и воды в изоляторе

Актер Никита Кологривый назвал условия в изоляторе неприятными, а наказание жестоким. Видео с артистом опубликовано на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

Кологривый отметил, что условия в спецприемнике оставляют желать лучшего и не являются приятными. Он также выразил мнение, что семидневное заключение в изоляторе является слишком строгим наказанием.

«Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае. Поскольку я испытываю уже наказание общественное. Я испытываю общее порицание со всех сторон. Это, поверьте, не так-то и просто», – высказался звезда.

Никита отметил, что два дня провел в специзоляторе, без достаточного количества еды, воды и душа. Он пояснил, что находится там один.

Напомним, что ночью 19 марта в одном из заведений Новосибирска актер, по данным камер видеонаблюдения, совершил нападение на сотрудников и беспокоил сотрудницу. По ее словам, он начал трогать ее, а получив отказ в продолжении вечера, укусил за ногу.

Ранее мы писали о том, что Кологривого снова доставили в суд Новосибирска по требованию прокурора. Суд вынес решение об аресте Никиты на 7 суток, однако прокурор требует его пересмотра. Согласно новым данным, артисту грозит до 15 суток.