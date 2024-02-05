«Было тяжело и обидно»: как Ксения Раппопорт едва не лишила дочь Аглаю Тарасову карьеры

Актриса Аглая Тарасова рассказала, как мама Ксения Раппопорт едва не лишила ее карьеры в кино. Дело в том, что на начальных этапах молодую артистку не воспринимали всерьез из-за звездной родительницы. Многие считали, что она попала в индустрию «по блату», и это сильно ее задевало.

Сейчас Аглая – одна из самых востребованных актрис в стране. В январе в прокат вышел новый фильм «Холоп-2» с ее участием, который показал отличные результаты по кассовым сборам. Также зрители ее знают по кинокартинам «Лед», «Операция Мухаббат», «Беспринципные» и многим другим. Однако карьера Тарасовой могла не состояться вовсе. А все из-за матери.

В новом интервью актриса рассказала, что раньше сильно расстраивалась из-за критики. Ее обижали слова о том, что она стала популярна только благодаря Раппопорт, а не из-за своих усилий. Это заставляло ее сомневаться в себе.

«Писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее. Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно», - цитирует слова актрисы «Собака.ru».

Чтобы не опускать руки и не бросать кино, Аглая перестала читать новости и комментарии про себя. С возрастом она смогла отпустить это и начать верить в себя.

К слову, сама Тарасова считает, что попала в индустрию благодаря тому, что однажды мама взяла ее с собой на съемки сериала «После школы». На площадке маленькую Аглаю заметил режиссер, и после этого она начала делать первые шаги в кино.

Ранее Ксения Раппопорт отказалась комментировать отмену спектакля в Ярославле.