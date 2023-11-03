«Ее родина здесь»: бывшая домработница Пугачевой рада возвращению Примадонны

После жизни в Израиле певица Алла Пугачева решила вернуться на Родину. Бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова обрадовалась приезду артистки в Россию.

«Я буду очень счастлива, если она вернётся навсегда вместе с детишками и Максимом* (признан иноагентом на территории РФ). Я с ней объездила полмира. Её Родина здесь», — отметила женщина в разговоре с Абзацем.

Бывшая домработница исполнительницы хита «Миллион алых роз» добавила, что Пугачева «вся русская, настоящая русская». По ее словам, артистка даст масштабный концерт на свое восьмидесятилетие.

Она предположила, что целью ее визита могли стать съёмки в одной из новогодних передач.

Напомним, в прошлом году Примадонна улетела вместе с семьей в Израиль. С того момента она посещала Москву дважды: летом 2022 года и весной 2023-го. Границу России Алла Борисовна пересекла 2 ноября, и ехала она через Псков без сопровождения мужа, который, вероятно, остался на Кипре с детьми.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко раскрыла цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию.