Звезды и юристы неоднозначно отреагировали на возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Если еще вчера эта новость была наряду с фейками, то сегодня все стало официально. СМИ и Telegram-каналы уже активно публикуют первые кадры с Примадонной, которая, к слову, сейчас находится в своем знаменитом замке в Грязи. На приезд артистки успели отреагировать некоторые звезды, а также юристы. Их слова передает издание Msk1.ru.

Границу России Алла Борисовна пересекла 2 ноября и ехала она через Псков без сопровождения мужа, который, вероятно, остался на Кипре с детьми. Одним из первых эту новость прокомментировал журналист Дмитрий Губерниев. Он озвучил причину возвращения певицы домой. Правда, шуточную.

«Ого, Алла Борисовна Пугачева приехала… Это немудрено, ибо скоро биатлон!» - написал в своей социальной сети комментатор.

Также отреагировал на возвращение Примадонны экс-солист «На-На» Павел Соколов. Он признался, что не верил в то, что подобное может произойти. Однако он не может простить поступков артистки.

Что же касается того, чем чреват приезд Аллы Пугачевой, то тут все просто. По мнению юриста Андрея Марочкина, певица может въезжать в страну беспрепятственно, ведь она является гражданкой РФ. Это ее законное право, которого она не может быть лишена.

Основатель PR-агентства «Красное Слово», эксперт-практик в области судебного PR и информационного сопровождения корпоративных конфликтов Вадим Горжанкин тоже не увидел в возвращении Пугачевой ничего шокирующего. Он сообщил, что она могла приехать из-за неспокойной ситуации в Израиле. Потом она вновь уедет, и ничего не мешает ей это сделать.

«Не только она, но и многие другие артисты спокойно могут вернуться, потому что никакие серьезные санкции их особо не ждут», - отметил Горжанкин.

Ранее директор Аллы Пугачевой прокомментировала внезапное возвращение певицы в РФ.