«Нельзя ни ставить, ни снимать»: Самойленко рассказал о проклятье «Мастера и Маргариты»

Российский актер Александр Самойленко рассказал, в экранизациях каких произведений он не хочет играть из-за суеверных соображений. Об этом пишет aif.ru.

Артист признался, что не любит фантастике, вследствие чего очень редко соглашается принимать участие в съемках подобных проектов. При этом он упомянул фантастический блокбастер Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», который стал исключением из правил.

«Признаюсь, меня «купил» Тимур Бекмамбетов. Очень люблю и давно знаю Тимура, и, узнав, что это он снимает, согласился. Только из-за этого», - поделился актер.

Помимо этого, Самойленко заявил, что очень ответственно подходит к выбору экранизаций, в которых ему предлагают сниматься. В частности, знаменитость рассказал об отказе от съемок в «Мастере и Маргарите» режиссера Михаила Локшина.

«Считаю, что это проклятая вещь. Ее нельзя ни ставить, ни снимать. Я в это очень верю. Так же, как и «Маскарад» Лермонтова. Играл в спектакле «Маскарад», и происходило много всяких разных событий», - высказался он.

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