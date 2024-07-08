Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото матери во время болезни: как страшный недуг изменил актрису

Модель Анна Заворотнюк впервые показала, как тяжелая болезнь изменила внешность актрисы Анастасии Заворотнюк. На протяжении пяти лет звезда «Моей прекрасной няни» боролась с глиобластомой, и все это время близкие скрывали ее.

В личном блоге дочь знаменитости опубликовала портрет Анастасии, который ранее никто из поклонников не видел. Снимок был сделан после того, как ей поставили страшный диагноз. На фото актриса улыбалась, но при этом многие фанаты не узнали ее.