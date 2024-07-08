Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото матери во время болезни: как страшный недуг изменил актрису
© PhotoXpress / East News
Модель Анна Заворотнюк впервые показала, как тяжелая болезнь изменила внешность актрисы Анастасии Заворотнюк. На протяжении пяти лет звезда «Моей прекрасной няни» боролась с глиобластомой, и все это время близкие скрывали ее.
В личном блоге дочь знаменитости опубликовала портрет Анастасии, который ранее никто из поклонников не видел. Снимок был сделан после того, как ей поставили страшный диагноз. На фото актриса улыбалась, но при этом многие фанаты не узнали ее.
Отметим, что фигуристка Татьяна Навка рассказала, как родные все эти годы скрывали Заворотнюк. По ее словам, ее перевозили из дома до клиники в парандже. К слову, после смерти актрисы члены ее семьи долго думали, открывать гроб или нет. В итоге они дали возможность коллегам и друзьям увидеть Анастасию, но на похоронах запретили фото и видеосъемку.
7 июля со дня смерти Заворотнюк прошло 40 дней. Ее дочь рассказала, что все это время после прощания с матерью она находилась вместе с родными. Они много общались, вспоминали, какой была актриса, и учились заново жить уже без нее.
Ранее актриса Ольга Прокофьева почтила память Анастасии Заворотнюк.