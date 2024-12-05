«Еду знакомиться с сыном»: невестка певицы Валерии сходила на УЗИ в Дубае

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина и ее муж Арсений сходили на УЗИ в Дубае. Девушка рассказала, что во время процедуры видела отчетливые черты лица малыша.

Подробностями Шульгина поделилась в личном блоге.

Ребенка смотрели на 3D.

«Там прям уже человек. Отчетливые черты лица. Красавчик», - сообщила Лиана.

Это первая встреча родителей с сыном. Шульгина отметила, что стопы ее ребенка уже 3 см.

О второй беременности Лианы стало известно меньше месяца назад. Певица Валерия признавалась, что счастлива и «кричит от счастья». Артистка была уверена, что Лиана ждет девочку, хотя все хотели мальчика. Певица призналась, что уже любит еще не рожденного внука.

Пара уже выбрала имя для сына. Мальчика планируют назвать Мироном. Валерия заявляла, что это не окончательный вариант, а одна из версий.