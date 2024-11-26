«Кричу от счастья»: Валерия расплакалась, узнав о скором появлении внука

Певица Валерия рассказала, как отреагировала на новость, что у нее родится внук. По ее словам, она пустила слезу и была очень счастлива, так как они все хотели именно мальчика «для комплекта».

Сын Валерии Арсений и Лиана Шульгины 25 ноября устроили гендер-пати и узнали пол ребенка. Оказалось, что супруги ждут мальчика. Это стало неожиданностью для всех гостей вечеринки.

«Прошибло на слезу. Я была уверена, что будет девочка, а хотели, конечно, мальчика, так как девочка уже есть. Сейчас же год семьи, это очень символично», - цитирует слова Валерии Telegram-канал «Звездач».

По признанию певицы, сейчас она очень счастлива и даже не хочет это скрывать. Она заявила, что уже любит еще не рожденного внука и ждет встречи с ним.

«Рада сказать, ничего не сказать, я счастлива, кричу от счастья и жду нашего малыша мальчика», - поделилась Валерия.

Напомним, что Арсений и Лиана воспитывают дочь Селин, которая родилась в новогоднюю ночь, 1 января. Звездная бабушка не чает души во внучке и старается как можно больше времени проводить с ней. Как-то Валерия шутила, что, если бы могла, забрала бы девочку к себе насовсем.

Ранее Валерия призналась, что часто скандалит с Иосифом Пригожиным.