«Это одна из версий»: сын и невестка Валерии выбрали имя для будущего сына

Недавно сын и невестка певицы Валерии, которая беременна вторым ребенком, объявили, что ждут сына. Теперь стало известно, какое имя Арсений и Лиана Шульгины выбрали для будущего малыша. Об этом сообщает «7Дней.ru».

25 ноября сын артистки и его жена провели гендер-пати, на котором присутствовали также сама Валерия и Иосиф Пригожин и родители девушки. В торжественной обстановке Арсений и Лиана Шульгины узнали, что ждут сына, что привело в восторг всю семью. Певица призналась, что очень рада этой новости, поскольку они все хотели именно мальчика «для комплекта».

Как оказалось, пара уже выбрала имя для будущего ребенка — Мирон. Однако Валерия отметила, что это не окончательный вариант.

«Это одна из версий, дайте человеку родиться», — заявила артистка.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а 17 ноября этого года 26-летняя модель объявила о второй беременности. Девушка поделилась в личном блоге фото и видео с новой фотосессии с мужем на фоне моря. Супруги прогуливались вдоль побережья, держась за руки и не скрывая чувств друг к другу. На кадрах у избранницы сына Валерии был отчетливо виден округлившийся живот.

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии высказалась о пополнении в семье. Лиана Шульгина призналась, что будет рада рождению еще одной дочери.