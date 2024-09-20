«Еду к нему»: друг Дроздова отреагировал на новости о возможной слепоте телеведущего

Друг Николая Дроздова назвал враньем новости о проблемах со зрением у телеведущего. Об этом сообщает РБК.

20 сентября 2024 года в СМИ появилась новость о возможной слепоте Дроздова. Сообщалось, что у него обнаружили прогрессирующую глаукому. Художник Константин Мирошник опроверг слухи о проблемах Дроздова и назвал их враньем.

«Сейчас с ним разговаривал. Еду к нему. Читает без очков. Ну, иногда одевает очки, если слишком мелкий текст», — высказался художник.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов навестит своего леопарда на Дальнем Востоке. Подробности читайте в этой новости.

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