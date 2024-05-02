«Обдумываю свою поездку к леопарду»: Николай Дроздов собирается в длительное путешествие

Телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов собирается в длительное путешествие. Ученый планирует навестить своего леопарда, который живет на Дальнем Востоке.

Дроздов рассказал историю знакомства с хищником. 86-летнему телеведущему позвонили из национального парка «Земля Леопарда» и предложили стать хранителем этого животного. У ученых есть практика брать под свое покровительство редкие виды фауны и наблюдать за их взрослением.

«Обдумываю свою поездку к леопарду. Мой леопард уже большой, он живёт на Дальнем востоке в национальном парке „Земля Леопарда“, где за ним особый присмотр, ведь леопарды — это сейчас исчезающий вид», — поделился Дроздов в разговоре с PROZVEZD.

По документам имя животного было LEO64, но это не устроило ученого, и он назвал хищника Байкалом. Дроздов сравнил его бездонные глаза с заповедным озером. Как пояснил ученый, этот леопард отличается в заповеднике от всех своих собратьев.

Напомним, в январе 2023 года Дроздов упал в гололед и повредил 7 ребер. Ученый долго лечился и восстанавливался после падения. Также ходили слухи о том, что у телеведущего нашли рак, но он опроверг данную информацию.