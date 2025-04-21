«Единственный статус — жена Петросяна»: стилист высмеяла наряды Брухуновой
© Starface.ru
Стилист Карина Нигай раскритиковала образы 36-летней Татьяны Брухуновой. Об этом стало известно в эфире шоу «Хватит слухов».
Жена Евгения Петросяна не скрывает, что тратит миллионы на наряды. При этом Татьяна регулярно сталкивается с критикой стиля и насмешками от россиян. Брухунову злит реакция публики, поэтому нередко отвечает хейтерам в грубой форме.
В беседе с журналистами Нигай согласилась с критикой и заявила, что образы Татьяны далеки от высокой моды.
«Я никогда не видела ее на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный ее статус — жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист все-таки уже прадедушка», — высказалась стилист.
На данный момент Татьяна не комментировала высказывание Карины.
Ранее сообщалось, что Брухунова готовится родить третьего ребенка от 79-летнего Петросяна. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что певица Ханна похвасталась сумкой за 2,5 миллиона рублей от Hermes. Как выяснилось, у артистки уже есть в коллекции несколько аксессуаров от данного бренда.