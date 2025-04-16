«Здоровье позволяет»: Брухунова готовится родить третьего ребенка от 79-летнего Петросяна
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Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова могут снова стать родителями. Родственница жены артиста призналась, что пара готова к третьему ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».
Как рассказал инсайдер, Брухунова тщательно следит за своим здоровьем и регулярно сдает анализы, и сейчас она может спокойно забеременеть.
«Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович еще может поддержать, разница между детьми не будет большая», - заверила родственница Татьяны.
По словам женщины, Брухунова всегда мечтала о многодетной семье. Она хочет, чтобы третьим ребенком был мальчик. А вот Петросян все время говорит об еще одной дочери, которую назовет Белла. Примечательно, что так звали не только маму юмориста, но и его первую жену.
К слову, пока сами супруги о третьей беременности не заговаривают. Они погружены в воспитание сына Вагана и дочери Матильды. О появлении девочки на свет знаменитости рассказали в прошлом году.
Ранее Татьяна Брухунова восхитилась молодым Евгением Петросяном.