«Здоровье позволяет»: Брухунова готовится родить третьего ребенка от 79-летнего Петросяна

Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова могут снова стать родителями. Родственница жены артиста призналась, что пара готова к третьему ребенку. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Как рассказал инсайдер, Брухунова тщательно следит за своим здоровьем и регулярно сдает анализы, и сейчас она может спокойно забеременеть.

«Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович еще может поддержать, разница между детьми не будет большая», - заверила родственница Татьяны.

По словам женщины, Брухунова всегда мечтала о многодетной семье. Она хочет, чтобы третьим ребенком был мальчик. А вот Петросян все время говорит об еще одной дочери, которую назовет Белла. Примечательно, что так звали не только маму юмориста, но и его первую жену.

К слову, пока сами супруги о третьей беременности не заговаривают. Они погружены в воспитание сына Вагана и дочери Матильды. О появлении девочки на свет знаменитости рассказали в прошлом году.

Ранее Татьяна Брухунова восхитилась молодым Евгением Петросяном.