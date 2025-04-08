«Льют грязь на меня, а так никто бы про них не вспомнил!»: Филипп Киркоров ответил критикующим его звездам

Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны звездных коллег. За кулисами после своего концерта в Кремлевском дворце певец заявил, что его «поливают грязью» «давно забытые» артисты, которые хотят напомнить о себе публике за счет него. Об этом пишет mk.ru.

По словам Филиппа Киркорова, за годы своей карьеры он никогда не желал коллегам-артистам зла и не критиковал их: «Когда у меня все хорошо, я и всем желаю того же». Однако певца возмущают непрекращающиеся выпады в его адрес. Артист считает, что таким образом «забытые» звезды пытаются напомнить о себе.

«Сейчас такая мода — полить грязью Киркорова! Для того, чтобы их заметили и вспомнили, давно забытых и никому ненужных сбитых артистов-летчиков. Летчиц, точнее», — заявил Филипп Киркоров.

Исполнитель хита «Единственная моя» объяснил, что другие артисты критикуют его, поскольку у них самих «все очень плохо». Филипп Киркоров уверен: коллег обсуждают лишь благодаря его фамилии. При этом певец не стал называть имен своих недоброжелателей: «Вы и так прекрасно знаете, о ком я говорю».

«Для того, чтобы о себе напомнить, они льют грязь на меня. Есть ноль, а есть единица в виде Киркорова. К нулю прибавляется единица в виде меня, и что происходит? Получается десяточка! О них тут же все пишут, потому что есть фамилия Киркорова. А так никто бы про них и не вспомнил!» — высказался артист.

Певец признался, что уже давно научился философски реагировать на критику коллег: «Все, что нам дается, не за что-то, а для чего-то». Филипп Киркоров заверил, что «всех прощает». Артист дал понять, что негативные высказывания его не задевают.

«Меня в этом моем положении королевском ничто уже не может задеть», — заключил певец.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров похвастался часами Rolex, выпущенными к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.