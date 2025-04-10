Певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

53-летняя оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы». Об этом сообщил новый художественный руководитель культурного учреждения Маттиас Шульц.

В связи с политическими событиями выступления Анны отменили в ряде стран Европы и США. Как пояснил Шульц, политические события не должны влиять на жизнь простых артистов, приводит его слова Ura.ru со ссылкой на Keystone-SDA.

«Я убежден, что она [Нетребко] заслужила эту возможность», - сказал он.

Напомним, что Анна Нетребко уже несколько лет не живет и не выступает в России. Она давно предпочитала давать концерты на зарубежных сценах, но после начала СВО окончательно сделала выбор в пользу иностранной публики. Также после 2022 года у нее испортились отношения с мужем Юсифом Эйвазовым. В 2024 году они оформили развод.

Однако карьера народной артистки России потерпела крах и за рубежом. Культурные учреждения Европы не готовы видеть на своей сцене российскую певицу.

Ранее украинский посол в Братиславе Мирослав Кастран пытался добиться отмены концерта оперной певицы Анны Нетребко в Словакии.