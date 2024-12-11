Эдгард Запашный призвал отдать деньги за балет «Щелкунчик» в Большом на СВО. Об этом сообщает «Абзац».

По данным СМИ, билеты на балет достигли цены в 400 тысяч рублей. Запашный считает, что Большой театр вправе распоряжаться «своей ценовой политикой». При этом он назвал ажиотаж вокруг «Щелкунчика» имиджевым.

«Дело не в полученных деньгах. Например, Большой московский цирк на регулярной основе оказывает помощь нашим бойцам. Так что я призываю абсолютно все культурные учреждения часть заработанных денег отправлять на СВО», — высказался Эдгард.

Ранее политолог Марат Баширов сравнил балет «Щелкунчик» в Большом с «голой» вечеринкой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова предпочла дорогим билетам в Большой театр отдых на Мальдивах.