Братья Запашные ответили на обвинения в жестоком обращении с животными в Госдуме

Продолжаются нападки в адрес дрессировщиков Аскольда и Эдгарда Запашных. Они побывали на заседании в Госдуме, где ответили на все обвинения.

Зоозащитников возмутило видео, опубликованное известными дрессировщиками. На записи они усмиряли тигров палкой, водой и огнетушителем. В итоге братьев вызвали в Госдуму, чтобы услышать их объяснения.

Эдгард Запашный пояснил, что, когда между тиграми происходят драки, необходимо принимать меры, поскольку есть риск убийства одного из животных в их совместной потасовке.

Он пояснил, что видео драк животных уже несколько лет. Запашные выкладывали их в общий доступ.

«Драки с животными, к сожалению, в цирке имеют место быть. Там видеонарезка из целых пяти лет. Да, когда животные идут убивать друг друга, человек вынужден и обязан предпринимать меры», — отметил он в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, сегодня существует «зоорадикализм». Некоторые зоозащитники обвиняют представителей цирка во всех смертных грехах, не вникая при этом в реальный процесс, навязывая неправильное мнение о цирках. Дрессировщики привели в пример Китай, где активно развиваются цирки. На площадках страны принимают участие до 20 слонов одновременно.

До этого мы писали о том, что Эдгард Запашный раскрыл правду об отношениях с братом Аскольдом и признался в частых ссорах.