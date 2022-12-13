Джигурда на фоне слухов о разводе собирается перевезти детей от Анисиной в Россию

Скандальный актер Никита Джигурда после бесконечных съемок и свиданий с пышногрудыми красотками вспомнил о своих детях от фигуристки Марины Анисиной. В Сети давно ходят слухи, что в отношениях пары не все в порядке. А на днях звезда заявил, что планирует перевезти наследников из Франции в Россию.

Напомним, что 12-летняя Эва-Влада Анисина-Джигурда и 13-летний Мик-Анжель-Крист Джигурда вместе с матерью живут во Франции. Но звездный папа очень скучает по своим детям.

«Они занимаются большим теннисом, учатся во французской школе. Здесь сейчас с этим очень сложно, на это нужно тратить много времени», — рассказал Никита в интервью 5-tv.ru.

Сейчас актер редко видится с сыном и дочерью, но хочет исправить это.

«Я задался целью перевести их в итоге сюда», — заявил артист.

Никита надеется, что в новогодние праздники увидится с Эвой-Владой и посетит с ней «различные тусовки». Напомним, что у знаменитости есть также двое сыновей от поэта и фотографа Яны Павелковской. Артемию-Добровладу 20 лет, а Илье-Максимиилиану – 14. СМИ пишут, что мужчина не общается с ними и даже не платит алименты.

Ранее мы писали о том, как Никита Джигурда засветился на свидании с пышногрудой блондинкой. Актер не стеснялся и прилюдно целовал свою близкую подругу. Это привело в шок даже его «богиню» Анастасию Волочкову.