Утехи продолжаются: в ком на этот раз побывал язык Джигурды

Вокруг личной жизни эпатажного актера Никиты Джигурды ходит множество слухов. 61-летний мужчина женат на фигуристке Марине Анисиной, но проводит все свободное время с другими девушками. На днях в Сеть попали кадры, на которых звезда целует в губы молодую блондинку по имени Ирэн.

Пока законная супруга знаменитости живет с детьми во Франции, Никита перемещается от одной блондинки к другой. Раньше его видели в объятиях балерины Анастасии Волочковой, а теперь он выпивает с начинающей певицей Ирэн Волынской. Она всерьез намерена покорить шоу-бизнес.

На кадрах Никита флиртует с молодой спутницей в кафе. Они сидят вдвоем и снимают происходящее на камеру. В какой-то момент мужчина говорит, что хочет выпить на брудершафт. Его, похоже, не беспокоит, что подумает жена.

«А я не скрываю, что тащусь от богини Ирэны. Ирэнушка, девочка моя, давай мы с тобой на брудершафт выпьем, красотка. А правило есть правило», – говорит звезда.