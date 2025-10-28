Джиган попросил три месяца на примирение с Оксаной Самойловой и сохранение брака. Об этом сообщает StarHit.

28 октября в столичном суде состоялось заседание по делу о разводе Джигана и Самойловой. Как оказалось, рэпер намерен сделать все для спасения брака. Именно поэтому его представитель попросил предоставить супругам три месяца на примирение.

«Наш доверитель желает сохранить брак. Просим приобщить ходатайство о предоставление супругам срока на примирение — три месяца», — сказано в официальном обращении адвоката.

Напомним, за годы брака Оксана и Джиган стали многодетными родителями.

Модель уже не в первый раз пытается развестись с артистом. Несколько лет назад она подала на развод из-за постоянных загулов Джигана. Что стало на этот раз причиной разрыва — не уточняется.

Ранее сообщалось, что рэпер Джиган нанял адвоката Сергея Жорина для развода с Оксаной Самойловой. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что сотрудники Екатерины Мизулиной заметили на ее столе свадебные каталоги.