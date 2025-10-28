Сотрудники Екатерины Мизулиной заметили на ее столе свадебные каталоги. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Певца SHAMAN (Ярослава Дронова) долгое время подозревали в романе с Екатериной. Пара подтвердила отношения лишь весной 2025 года на сольном концерте Дронова. Артист вывел Мизулину на сцену и публично поцеловал. С тех пор знаменитости интригуют разговорами о свадьбе, не называя точной даты торжества.

Коллеги Екатерины рассказали, что заметили на ее рабочем столе свадебные каталоги. Они не стали утверждать о предстоящем бракосочетании и предположили, что журналы потребовались Мизулиной по работе.

«Наверное, Екатерине Михайловне для работы нужно. Школьникам о семье рассказывать, примеры разные приводить», — заявили инсайдеры.

На данный момент пара не комментировала новости в СМИ.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сказал, что SHAMAN и Мизулина могут сыграть свадьбу в октябре. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Полина Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком, ради которого развелась с мужем.