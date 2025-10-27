Рэпер Джиган нанял адвоката Сергея Жорина для развода с Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган нанял адвоката для развода с Оксаной Самойловой. Как сообщили на судебном участке, представитель артиста ознакомился с делом. Представлять интересы рэпера будет адвокат Сергей Жорин.

Об этом узнал StarHit.

Самойлова подала на развод в начале октября. Супруги не говорят о причинах расставания, поэтому появились слухи, что происходящее – пиар.

Как выяснилось, заявление о разводе принято к производству. 28 октября между сторонами запланирована беседа.

Представители Самойловой и Джигана ознакомились с судебными материалами. Жорин не стал раскрывать детали дела.

Известно, что звездный адвокат защищал юмориста Евгения Петросяна, работал с продюсером Иосифом Пригожиным, Бари Алибасовым, Мариной Анисиной и другими знаменитостями.

Ранее Джиган рассказывал об отношениях с сыном после расставания с женой. Музыкант стал брать наследника в спортзал и на мероприятия, а теперь ребенок сам просится поехать с отцом.