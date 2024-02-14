Двухлетняя девочка в Колпино получила ожоги после ингаляций над картошкой, об этом сообщает Фонтанка.

Жительница Колпино решила вылечить дочь ингаляциями над картошкой. Однако такой метод лечения лишь ухудшил состояние ребенка. Мать двухлетней девочки вызвала скорую помощь из-за ожогов ребенка.

Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что девочка получила термические ожоги кожи лица и возможные ожоги дыхательных путей из-за слишком горячей картошки. В итоге, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего полиция уже начала проверку.

Похожий случай произошел недавно в Саранске. Там трехмесячный ребенок пострадал из-за компресса с картошкой. По совету бабушки, 26-летняя мать положила к малышу компресс, накладывая на тело завернутый в полотенце вареный картофель.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге пятилетняя девочка обожгла лицо соком домашнего растения.