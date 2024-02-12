В Петербурге пятилетняя девочка обожгла лицо соком домашнего растения

В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка попала в больницу с ожогом лица. Как выяснилось, ребенок намазался соком домашнего растения.

Подробности приводит сайт 78.ru.

Девочка попала в детскую городскую больницу 11 февраля. Врачи нашли у петербурженки химический ожог лица, а также фитодерматоз.

Они образовались из-за того, что ребенок отломил веточку растения Молочай и намазал лицо, щеки, веки.

Напомним, что молочай – опасное домашнее растение. Во всех его частях содержится ядовитый сок, он наносит вред коже не только людей, но и животных: вызывает высыпания и раздражение. Любые работы с этим растением должны проводиться в перчатках.

Ранее сообщалось, что в Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение, из-за чего оказался в больнице. Ребенок попробовал стебли диффенбахии и получил острое отравление.