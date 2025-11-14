Опубликовано 14 ноября 2025, 15:331 мин.
«Дворец спорта» подал иск почти на 2 млн рублей к компании Надежды Кадышевой
© Starface.ru
«Дворец спорта» подал иск на 2 млн рублей к компании Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Super.ru.
По информации источника, 13 ноября «Дворец спорта» подал в суд на театр «Золотое кольцо» Кадышевой. Сумма требований составляет 1 822 500 рублей.
В чем причина спора — не уточняется. Известно, что летом 2025 года Надежда давала концерт на площадке в Санкт-Петербурге
На данный момент представители певицы не комментировали судебный иск.
