«Дворец спорта» подал иск почти на 2 млн рублей к компании Надежды Кадышевой

«Дворец спорта» подал иск на 2 млн рублей к компании Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Super.ru.

По информации источника, 13 ноября «Дворец спорта» подал в суд на театр «Золотое кольцо» Кадышевой. Сумма требований составляет 1 822 500 рублей.

В чем причина спора — не уточняется. Известно, что летом 2025 года Надежда давала концерт на площадке в Санкт-Петербурге

На данный момент представители певицы не комментировали судебный иск.

Ранее в Госдуме объяснили интерес зумеров к Татьяне Булановой и Надежде Кадышевой. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Надежде Кадышевой предлагали 25 млн за выступление в новогоднюю ночь без сына.