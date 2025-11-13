В Госдуме объяснили интерес зумеров к Булановой и Кадышевой

Зумеры тянутся к песням Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой и других артистов из 90-х из-за ностальгии и желания ощутить безопасность, как в детстве. Соответствующее мнение выразил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Он считает, что причин для возвращения старых артистов в топы много. Одна из них – тренд на эстетику 90-х и нулевых.

«Продолжения «Твин Пикс», «Секретных материалов», «Парка Юрского периода», «Джуманджи» и еще десятка разных историй погружали в знакомую атмосферу, вызывая одновременно чувство умиротворения и острого переживания текущего момента. Можно сказать, что здесь и ностальгия, и потребность ощутить безопасность, как в детстве», - сказал парламентарий в беседе с Газета.Ru.

Толмачев считает, что в быстро меняющемся мире для молодежи это попытка «нащупать твердую почву под ногами».

Еще одна причина – усталость подростков от цифрового мира и желание изучить жизнь предшественников. Он отмечает, что в прежней жизни было «все просто и стабильно» и тебя не отключали от подписки на музыку или функционал автомобиля.

«Возможно, в этой разнице еще один секрет всплеска внимания и любви к эпохе 90-х. Это последнее десятилетие перед тотальным погружением планеты в цифру», - заметил Толмачев.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, почему Пелагея не стала популярной у молодежи, как Буланова и Кадышева.