Надежде Кадышевой предлагали 25 млн за выступление в новогоднюю ночь без сына

Певице Надежде Кадышевой предлагали 25 млн рублей за выступление в новогоднюю ночь без сына Григория. Однако он в свою очередь не соглашается, чтобы мать пела одна.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на источник в команде певицы.

По его информации, певице поступало много предложений спеть в Новый год. Главное требование клиентов – чтобы артистка выступала без сына.

«Они отказывались платить «за пародию на выступление». А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 млн рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов», - приводит канал слова собеседника.

В публикации говорится, что после того, как Кадышева осталась без новогодних заработков из-за сына, было принято решение говорить, будто певица решила провести праздники с семьей и отказалась от концертов.

Ранее сообщалось, что в первой половине декабря Кадышева просит за корпоративы 12 млн рублей. Дальше цены повышают до 15 млн. На всех корпоративах выступает сын певицы.