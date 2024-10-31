Дважды вызывала скорую помощь: у 77-летней Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние

У 77-летней Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние из-за прогрессирующей язвы желудка. За последний месяц она дважды вызывала скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, Тарасова жаловалась на затруднённое дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали её состояние и посоветовали придерживаться строгой диеты. От госпитализации Татьяна Анатольевна отказалась.

Хронической язвой желудка также страдал бывший муж Тарасовой, пианист Владимир Крайнев. Она всегда сопровождала его на гастролях, чтобы готовить диетическую еду. В 2011 году музыкант умер из-за аневризмы лёгочной артерии.

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