НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 октября 2024, 09:36
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«Никакой операции мне не делали»: звезда «Интернов» Александр Ильин вышел на связь

Актер Александр Ильин опроверг сообщения об операции по удалению аппендицита.
«Никакой операции мне не делали»: звезда «Интернов» Александр Ильин вышел на связь

© Starface.ru

Лидер группы «План Ломоносова» и актер из сериала «Интерны» Александр Ильин впервые вышел на связь после сообщений СМИ об экстренной госпитализации.

В своем блоге актер опубликовал видео, в котором опроверг информацию о том, что ему провели операцию по удалению аппендицита. В качестве доказательств он похлопал рукой по животу.

Звезда «Интернов» также показал, что едет за рулем и призвал поклонников не верить слухам.

«Поступила информация от моих родных, что интернет пестрит новостями, что мне сделали операцию, что она прошла успешно и состояние мое стабилизировалось... Никакой операции мне не делали, никакого аппендицита мне не вырезали», — заверил Ильин.

Ранее концертный директор группы «План Ломоносова» Максим Гвоздев подтвердил информацию о госпитализации Ильина. Он также отметил, что артист отдыхает после операции, поэтому пока не выходил на связь.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
актер
госпитализация
новости шоу-бизнеса
аппендицит