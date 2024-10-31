«Никакой операции мне не делали»: звезда «Интернов» Александр Ильин вышел на связь

Лидер группы «План Ломоносова» и актер из сериала «Интерны» Александр Ильин впервые вышел на связь после сообщений СМИ об экстренной госпитализации.

В своем блоге актер опубликовал видео, в котором опроверг информацию о том, что ему провели операцию по удалению аппендицита. В качестве доказательств он похлопал рукой по животу.

Звезда «Интернов» также показал, что едет за рулем и призвал поклонников не верить слухам.

«Поступила информация от моих родных, что интернет пестрит новостями, что мне сделали операцию, что она прошла успешно и состояние мое стабилизировалось... Никакой операции мне не делали, никакого аппендицита мне не вырезали», — заверил Ильин.

Ранее концертный директор группы «План Ломоносова» Максим Гвоздев подтвердил информацию о госпитализации Ильина. Он также отметил, что артист отдыхает после операции, поэтому пока не выходил на связь.